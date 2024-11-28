Ганебний боксерський бій у Москві – зірка Голлівуду проти безхатченка

Ганебний боксерський бій відбувся 28 листопада 2014 року в Москві...

28 листопада 2014 року 62-річний американський актор Мікі Рурк провів у Москві виставковий бій проти 29-річного земляка Елліота Сеймура. Зазначимо, до цього протягом 1991-1994 років Рурк провів 8 офіційних боїв на професійному рингу, у яких здобув 6 перемог і ще у двох поєдинках була зафіксована нічия.

Мікі Рурк та Елліот Сеймур

5 боїв актора відбулося в США, і по одному в Німеччині, Іспанії та Японії. Після більш ніж 20-річної перерви колишня зірка Голлівуду вирішила повернутися в ринг. Суперник Мікі відверто не вражав – Елліот провів на професійному рингу 10 боїв, 9 з яких програв. І в поєдинку проти Рурка Сеймур поводився дуже пасивно. Його руки були здебільше опущені й він навіть не намагався заподіювати шкоду супернику. Рурк "нокаутував" Сеймура у другому раунді, причому "нокаут" виявився настільки наганним, що не помітити це було просто неможливо.

The Daily Mail провів журналістське розслідування. Виявилося, що Сеймур був безхатьком – уже протягом 18 місяців жив на вулиці й до того ж мав проблеми з психічним здоров’ям. Іноді Елліот приходив в зал Wild Card, де також тренувався Мікі Рурк.

Розкриваючи сумну історію бійця, джерело в його родині повідомило:

"Він був на вулиці з травня 2013 року. Від нього просто жахливо пахло, він не купався і не переодягався кілька днів. Він не має місця, де постійно жити. Він проводить ночі в місцевому парку".

Мікі Рурк після перемоги над Елліотом Сеймуром

Підбором суперника займався менеджер Вадим Корнілов – він народився в Росії, але у 2014 році вже проживав у США.

Згідно з даними ресурсу boxrec.com Корнілов і досі представляє інтереси Рурка. Більшість його клієнтів – боксери з пострадянського простору. Серед них є й українці, наприклад, ексчемпіон світу Віктор Постол. Також свого часу Корнілов співпрацював з чемпіоном світу серед аматорів Тарасом Шелестюком.

Як стверджували наші британські колеги у своєму розслідуванні, спочатку була домовленість, що Сеймур програє нокаутом у 4-му раунді. Але, мабуть, вже напередодні бою вирішили "не тягнути так довго".

Цікаво, що Сеймуру пообіцяли гонорар в розмірі 15 тисяч доларів, а заплатили тільки 10 тисяч. Куди поділися ще 5 тисяч, мабуть, потрібно запитати у Вадима Корнілова.

Відеоогляд бою