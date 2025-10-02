Телефон розривається, – Кроуфорд розповів про життя після перемоги над Канело

Абсолютний чемпіон світу другої середньої ваги Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) розповів, як змінилось його життя після перемоги над Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39, КО).

Американець поспілкувався з All the smoke fight.

"Мій телефон просто розривається, але я продовжую жити скромне спокійне життя. Дзвонять моїй дружині, вона роздає усі ці інтерв'ю, а я відпочиваю.

Вболівальники, вибачте, але краще пишіть мені повідомлення. Я концентруюсь на своїй сім'ї, ми відпочиваємо", – розповів Кроуфорд.

Нагадаємо, Кроуфорд перебоксував Сауля Альвареса та став новим абсолютом у другій середній вазі.

Завдяки цій перемозі американець став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

Раніше повідомлялось, що поліція Небраски оштрафувала Кроуфорда за небезпечне водіння.