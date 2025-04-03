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Тренер застеріг Чісору від бою з Дюбуа

Олександр Булава — 3 квітня 2025, 20:19
Тренер застеріг Чісору від бою з Дюбуа
Дерек Чісора
Getty Images

Тренер володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз заявив, що не хоче бачити бій свого підопічного проти Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Цитує тренера talkSPORT.

Поєдинок може становити серйозну загрозу для здоров’я 41-річного ветерана.

"Не хочу бачити бій Дюбуа та Чісори з багатьох причин. Дерек вже в такому віці й з такою кількістю боїв, що це небезпечно для здоров’я. Він може вийти на боксера, який перебуває на піку фізичної форми.

Я тренував Чісору в 38 з його 49 боїв, і я не хочу бачити цей поєдинок, хоча Дерек заслуговує піти з боксу великим поєдинком", – сказав Чарльз.

Нещодавно Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів. Дюбуа востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.

Напередодні Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов'язала Даніеля провести захист титулу проти Дерека.

Дерек Чісора Даніель Дюбуа Дон Чарльз

Дерек Чісора

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