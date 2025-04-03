Тренер застеріг Чісору від бою з Дюбуа
Тренер володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз заявив, що не хоче бачити бій свого підопічного проти Дерека Чісори (36-13, 23 КО).
Цитує тренера talkSPORT.
Поєдинок може становити серйозну загрозу для здоров’я 41-річного ветерана.
"Не хочу бачити бій Дюбуа та Чісори з багатьох причин. Дерек вже в такому віці й з такою кількістю боїв, що це небезпечно для здоров’я. Він може вийти на боксера, який перебуває на піку фізичної форми.
Я тренував Чісору в 38 з його 49 боїв, і я не хочу бачити цей поєдинок, хоча Дерек заслуговує піти з боксу великим поєдинком", – сказав Чарльз.
Нещодавно Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів. Дюбуа востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.
Напередодні Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов'язала Даніеля провести захист титулу проти Дерека.