Приголомшливе протистояння: Скотт – про фаворита бою Паркера та Баколе

Тренер колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера Малік Скотт вважає новозеландця Джозефа Паркера (35-3, 23 КО) фаворитом у бою з конголезцем Мартіном Баколе (21-1, 16 КО).

Цитує тренера Ready to Fight.

"Мартін Баколе проти Джозефа Паркера – приголомшливе протистояння. Це просто неймовірний бій для надважкої ваги! Ми вже бачили, як Мартін Баколе працює під світлом софітів, він багато спарингував з хлопцями, схожими на Паркера. Проте реальний бій – це зовсім інша історія. Джозеф Паркер провів спаринги з найкращими боксерами світу – від топових до менш відомих. Він виходив у ринг проти найнебезпечніших супертяжів і не просто тримався, а перемагав справжніх монстрів. Тепер йому протистоятиме бугімен дивізіону – Мартін Баколе", – розповів тренер.

Фаворитом протистояння виступає Джозеф Паркер через свою хорошу фізичну форму. Проте тренер застеріг, що не варто недооцінювати Баколе, який також є небезпечним суперником.

"Цей бій — справжня родзинка! Я просто в захваті! Я не азартна людина, але якби робив ставку, то схилявся б до перемоги Джозефа Паркера. Він зараз у чудовій фізичній і духовній формі. Його команда, особливо тренер зі спеціальної підготовки, провела з ним неймовірну роботу. Я ніколи не бачив Паркера в такій формі.

Проте не варто недооцінювати Баколе. Він перебуває в тому ментальному стані, коли не приймає поразок. Він довго доводив світу, ким є насправді. Згадайте його бій із Джаредом Андерсоном — усі думали, що це буде проривний момент для Андерсона, але сталося навпаки: Баколе вийшов і просто розбив його. Це багато про що говорить. Два небезпечних бійці. Два атлети. Два потужні панчери. Люди недооцінюють силу удару Паркера, але він б’є набагато важче, ніж здається. А Баколе, у свою чергу, просто тисне на суперника своєю фізичною міццю. Це буде справжня війна! Знову ж таки, я не азартний гравець, але якби робив ставку, то підтримав би Джозефа Паркера. Можливо, він виграє пізнім нокаутом, можливо, рішенням суддів, але я не здивуюся будь-якому варіанту. Це не применшує здібностей Баколе, але Паркер зараз у найкращій формі за останні роки, а його переможна серія та набрана інерція зіграють йому на користь.. Я ставлю на його перемогу і вважаю, що він на шляху до того, щоб стати дворазовим чемпіоном світу в надважкій вазі", – розповів Скотт.

Нагадаємо, спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Мартін Баколе виграв 21 бій, 16 нокаутом, проте він має також одну поразку від Майкла Гантера. У Паркера 35 перемог і 3 поразки. 23 поєдинки Джозеф завершив достроково.