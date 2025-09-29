Тренер Кроуфорда озвучив плани боксера на майбутнє

Теренс Кроуфорд і Сауль Альварес

Тренер абсолютного чемпіона світу з боксу в другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) Браян Макінтайр розповів про плани американця на майбутнє.

Фахівець поспілкувався з Fight Hub TV.

"Я хочу, щоб він провів час зі своєю сім'єю. Підготовка до поєдинків – це завжди тривала розлука, вона дуже сильно впливає на людину.

Майбутнє? Знаєте, перемога над Канело була такою легкою, що я йому сказав: "Дідько, в тебе ще точно є два-три поєдинки". Якщо він хоче спробувати опуститись в першу середню вагу – я не проти. Подивимось", – резюмував Макінтайр.

Нагадаємо, Кроуфорд перебоксував Сауля Альвареса та став новим абсолютом у другій середній вазі.

Завдяки цій перемозі американець став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

Раніше повідомлялось, що Браян Макінтайр почав співпрацю з Крісом Юбенком.