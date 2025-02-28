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Це має сенс: тренер Дюбуа – про бій з Усиком

Олександр Булава — 28 лютого 2025, 15:21
Це має сенс: тренер Дюбуа – про бій з Усиком
Даніель Дюбуа та Олександр Усик
Getty Images

Тренер володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз оцінив можливий другий бій свого підопічного проти чемпіона WBO, WBA, WBC в суперважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Цитує Чарльза talkSPORT.

"У першому бою Даніель справедливо відправив Усика на підлогу, але порахували, що удар припав нижче пояса. Було б здорово, якщо організують і проведуть реванш.

Усику потрібно віддати належне, нещодавно він заявив, що хоче битися з Даніелем. Ймовірно, ми схиляємося саме до цього варіанту. Очевидно, у цьому бою є сенс, а в хлопців своя історія. Тому ми раді можливості знову побитися з Усиком", – сказав Чарльз.

Напередодні Даніель знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

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Даніель Дюбуа

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