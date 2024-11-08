Просто насолоджуйся шоу: тренер Вайлдера відреагував на чутки про завершення боксером кар'єри

Малік Скотт, тренер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО) відреагував на заклики щодо завершення кар'єри його клієнтом.

Цитує тренера BoxingScene.

"Просто замовкніть і насолоджуйся шоу. Якщо ви дійсно хочете, щоб хтось пішов на пенсію, не дивіться, коли вони б’ються. Не платіть важко зароблені гроші і не йдіть на бій.

Ви можете сказати, що це просто лицемірство фанатів боксу. Я розумію всі його аспекти. Я розумію вболівальників, бійців, менеджерів і промоутерів. У всіх нас є перспектива, але поважайте бійців", – заявив Скотт.