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Просто насолоджуйся шоу: тренер Вайлдера відреагував на чутки про завершення боксером кар'єри

Олександр Булава — 8 листопада 2024, 14:50
Просто насолоджуйся шоу: тренер Вайлдера відреагував на чутки про завершення боксером кар'єри

Малік Скотт, тренер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО) відреагував на заклики щодо завершення кар'єри його клієнтом.

Цитує тренера BoxingScene.

"Просто замовкніть і насолоджуйся шоу. Якщо ви дійсно хочете, щоб хтось пішов на пенсію, не дивіться, коли вони б’ються. Не платіть важко зароблені гроші і не йдіть на бій.

Ви можете сказати, що це просто лицемірство фанатів боксу. Я розумію всі його аспекти. Я розумію вболівальників, бійців, менеджерів і промоутерів. У всіх нас є перспектива, але поважайте бійців", – заявив Скотт.

Нагадаємо, Вайлдер програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

Скотт Деонтей Вайлдер

Скотт

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