Просто насолоджуйся шоу: тренер Вайлдера відреагував на чутки про завершення боксером кар'єри
Малік Скотт, тренер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО) відреагував на заклики щодо завершення кар'єри його клієнтом.
Цитує тренера BoxingScene.
"Просто замовкніть і насолоджуйся шоу. Якщо ви дійсно хочете, щоб хтось пішов на пенсію, не дивіться, коли вони б’ються. Не платіть важко зароблені гроші і не йдіть на бій.
Ви можете сказати, що це просто лицемірство фанатів боксу. Я розумію всі його аспекти. Я розумію вболівальників, бійців, менеджерів і промоутерів. У всіх нас є перспектива, але поважайте бійців", – заявив Скотт.
Нагадаємо, Вайлдер програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.