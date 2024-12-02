Колишній суперник Усика: Олександр не переможе Ф'юрі з тактикою першого бою

Колишній чемпіон світу за версією WBC у крузервейті Тоні Белью вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) має змінити власну тактику на другий бій проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), оскільки на цей раз "Циганський король" буде готовий до такого настрою з боку українця.

Слова Белью цитує October Red.

"Так, я вибирав Усика переможцем першого бою. Не тому, що він мене побив. Загалом ні. Я просто вибирав його, тому що я знав, на що він здатний, що він може, і наскільки він хороший.

Я думав, що Усик боксуватиме з ним на задній нозі, рухатиметься. А тиснути на Ф'юрі – це було просто нереально. Я сидів там і думав: "Оце так, що взагалі відбувається!" Я просто спостерігав і думав: "Що, б****ь, взагалі відбувається!".

Я вважав, що це безумство. А Усик просто не зупинявся. І що найцікавіше, він же говорив нам протягом усієї розкрутки бою, що він не дасть йому спокою.

Не зрозумійте мене неправильно. Я не думаю, що Усик зробить те саме знову. Він не вийде неушкодженим із такою тактикою знову, бо Ф'юрі це вже знає.

Тоді він спіймав Ф'юрі зненацька. Я говорю це, бо коли бійців застають зненацька, вони не можуть змінитися. Це дуже схоже на бій Ентоні Джошуа з Енді Руїсом, на їхній перший бій, коли Ентоні впіймали зненацька. Ти не можеш змінити хід поєдинку, тому що твій настрій був іншим, і ти просто не можеш змінитись", – сказав Белью.