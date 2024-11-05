Колишній суперник Усика назвав ідеального опонента для Дюбуа

Колишній чемпіон світу за версією WBC у крузервейті Тоні Белью вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) має вийти в ринг проти Джозефа Паркера (35-3, 23 KO).

Про це він сказав у коментарі для The New Zealand Herrald.

"Ніхто не може похвалитися таким же послужним списком, як у Джозефа Паркера. Ніхто! Він по черзі бився з двома "бугаями" дивізіону. З чуваками, від яких воліли триматися подалі. Він почергово побив Деонтея Уайлдера та Чжана Чжилея. Він вирвав перемогу у Чжана. Він осоромив усіх скептиків, у тому числі й мене. Адже зізнатися, я двічі ставив на те, що він програє. Думаю, вони можуть видати абсолютно незрівнянний махач. Щось типу того, як було в поєдинку між Айком Ібеабучі та Девідом Туа", – сказав Белью.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Паркер свій останній бій провів у березні проти Чжана Чжилея. Джозеф двічі побував у нокдауні – у третьому та восьмому раунді, проте зміг виграти бій у китайця роздільним рішенням суддів: 113:113, 114:112, 115:11 та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.