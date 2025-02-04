Визначився наступний суперник Цзю

Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Тім Цзю (24-2, 17 КО) наступний бій проведе проти американця Джозефа Спенсера (19-1, 11 КО).

Про це повідомляє Daily Telegraph.

Поєдинок відбудеться у квітні. Наразі місце бою ще не визначено, розглядаються варіанти з Лас-Вегасом або Австралією.

Останнім поєдинком Цзю був бій проти росіянина Бахрама Муртазалієва, де австралійський боксер програв технічним нокаутом у третьому раунді. Австралієць декілька разів падав на настил рингу.

Після четвертого нокдауну він зміг піднятися, але після цього перебував лише в обороні, що і змусило його кут викинути білий рушник.

Для Цзю це була друга поразка поспіль. У березні 2024 року він поступився роздільним рішенням суддів Себастьяну Фундорі.