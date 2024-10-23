Цзю пояснив причини провальної поразки нокаутом проти Муртазалієва

Австралійський боксер Тім Цзю (24-2, 17 КО) зізнався, що удар від Бахрама Муратазалієва зламав весь план на бій.

Про це він сказав у себе в Instagram-акаунті.

"Я пропустив удар і просто не зміг битися далі. Я продовжував підніматися, але цього було недостатньо. Вітаю свого суперника з приголомшливим виступом. Ми рухатимемося далі, перегрупуємося, і моя команда повернеться. Я повернуся і скоро братиму участь у великих боях. Мені потрібно знайти багато відповідей. Мій батько з ранніх років казав мені ніколи не здаватись. Якщо ти рухаєшся до зірок, але зазнаєш невдач і гориш на шляху, просто продовжуй рухатися. І я рухатимуся далі до зірок", – сказав Цзю.

Нагадаємо, що Цзю програв росіянину Бахраму Муртазалієву технічним нокаутом у третьому раунді. Цзю декілька разів падав на настил рингу. Після четвертого нокдауну він зміг піднятися, але після цього перебував лише в обороні, що і змусило його кут викинути білий рушник.

Для Тіма це була друга поразка поспіль. У березні 2024 року він поступився роздільним рішенням суддів Себастьяну Фундорі.