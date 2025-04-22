Браун пояснила, чому не хоче реваншу з однією з найкрасивіших боксерок світу

Американка Тіара Браун (19-0, 12 КО), яка є чемпіонкою світу за версією WBC у напівлегкій вазі (до 57,2 кг), не хоче проводити реванш зі Скай Ніколсон (12-1, 1 КО).

Про це вона сказала у коментарі для Sport Illustrated.

"Будучи чемпіонкою, я не думаю, що повернусь до Австралії, щоб битися зі Скай Ніколсон. Протягом двох років вона говорила про мене стільки поганих речей. Що я так далеко від титулу, що я їй неважлива. Тож тепер я дивлюся на неї так, ніби вона не має значення. У неї немає поясу, їй нічого мені запропонувати. Я думаю, що Скай – це моє минуле, а не моє майбутнє. Я хочу битися з кращими суперниками. Я хотіла б отримати більше поясів. Якщо вона хоче реваншу, їй доведеться дуже сильно боротися, щоб отримати ще один пояс, і тоді ми зможемо поговорити про бій", – сказала Браун.

Нагадаємо, наприкінці березня вона одноголосним рішенням перемогла австралійку Скай Ніколсон і забрала її чемпіонський титул.