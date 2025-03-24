Одна з найкрасивіших боксерок світу відреагувала на поразку GIF-файлом із Гаттузо

Австралійська боксерка Скай Ніколсон (12-1, 1 КО) вперше прокоментувала свою поразку від американки Тіари Браун (19-0, 12 КО) у бою за титул чемпіонки світу за версією WBC у напівлегкій вазі (до 57,2 кг).

У себе в соцмережі "Х" вона визнала, що провела слабкий бій, а також прикріпила GIF-файл із відомим у минулому футболістом Дженнаро Гаттузо.

" Це була не моя ніч. Ніяких виправдань. Вітання Тіарі Браун. Це її момент. Я воскресну", – написала Скай.

Wasn’t my night. No excuses. Congratulations to Tiara Brown. This is her moment. I will rise again. 👑🙏 pic.twitter.com/sgRgNSjDmz — Skye Nicolson (@skyebnic) March 23, 2025

29-річна Ніколсон програла вперше за кар'єру. Вона вважається однією з найкрасивіших боксерок у світі.

Нагадаємо, в той же день головним боєм була зустріч між Джорджем Камбососом і Джейком Віллі. Перемогу здобув колишній суперник Василя Ломаченка.