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Одна з найкрасивіших боксерок світу відреагувала на поразку GIF-файлом із Гаттузо

Руслан Травкін — 24 березня 2025, 19:03
Одна з найкрасивіших боксерок світу відреагувала на поразку GIF-файлом із Гаттузо
Скай Ніколсон
Instagram

Австралійська боксерка Скай Ніколсон (12-1, 1 КО) вперше прокоментувала свою поразку від американки Тіари Браун (19-0, 12 КО) у бою за титул чемпіонки світу за версією WBC у напівлегкій вазі (до 57,2 кг).

У себе в соцмережі "Х" вона визнала, що провела слабкий бій, а також прикріпила GIF-файл із відомим у минулому футболістом Дженнаро Гаттузо.

"Це була не моя ніч. Ніяких виправдань. Вітання Тіарі Браун. Це її момент. Я воскресну", – написала Скай.

29-річна Ніколсон програла вперше за кар'єру. Вона вважається однією з найкрасивіших боксерок у світі.

Нагадаємо, в той же день головним боєм була зустріч між Джорджем Камбососом і Джейком Віллі. Перемогу здобув колишній суперник Василя Ломаченка.

Бокс Скай Ніколсон Тіара Браун

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