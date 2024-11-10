Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Енніс після перемоги над Чухаджяном отримав пораду від Кроуфорда

Руслан Травкін — 10 листопада 2024, 07:33
Енніс після перемоги над Чухаджяном отримав пораду від Кроуфорда
Теренс Кроуфорд
Instagram

Колишній дворазовий абсолютний чемпіона світу Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) відреагував на перемогу Джаррона Енніса (33-0, 29 КО) над українцем Кареном Чухаджяном (24-3, 13 КО).

Про це він написав у себе в акаунті соцмережі "Х" (Twitter).

"Я не бачив бою, але чув про нього. Залишайся зосередженим і продовжуй працювати над своїм ремеслом. Кожен вечір не буде однаковим.

Ніколи не заспокоюйся в цій грі, якщо ти намагаєшся потрапити до Мекки спорту. Залишайся на своїй місії, тому що все це може забрати одна помилка", – написав Теренс.

Нагадаємо, 27-річний Енніс вдруге переміг Чухаджяна. Перший бій вони провели на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

Бокс Карен Чухаджян Теренс Кроуфорд Джарон Енніс

Теренс Кроуфорд

Гірн назвав свою п'ятірку найкращих чинних боксерів світу незалежно від вагової категорії
Тайсон назвав свою п'ятірку найкращих боксерів сьогодення
Богачук зберіг місце у чільній десятці рейтингу The Ring у першій середній вазі
Арум визначив сильнішого між Канело та Кроуфордом
Усик посів друге місце у рейтингу P4P від Sports Illustrated

Останні новини