Енніс після перемоги над Чухаджяном отримав пораду від Кроуфорда

Колишній дворазовий абсолютний чемпіона світу Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) відреагував на перемогу Джаррона Енніса (33-0, 29 КО) над українцем Кареном Чухаджяном (24-3, 13 КО).

Про це він написав у себе в акаунті соцмережі "Х" (Twitter).

"Я не бачив бою, але чув про нього. Залишайся зосередженим і продовжуй працювати над своїм ремеслом. Кожен вечір не буде однаковим. Ніколи не заспокоюйся в цій грі, якщо ти намагаєшся потрапити до Мекки спорту. Залишайся на своїй місії, тому що все це може забрати одна помилка", – написав Теренс.

Нагадаємо, 27-річний Енніс вдруге переміг Чухаджяна. Перший бій вони провели на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.