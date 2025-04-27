Обговорили потенційний поєдинок: Усик і Паркер зустрілися на турнірі з кулачних боїв в Італії

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр завітав на турнір BKFC з кулачних боїв, яких проходив в Італії.

Українець несподівано зустрівся на трибунах зі своїм ймовірним опонентом Джозефом Паркером. Боксери тепло поспілкувалися і зробили спільне фото.

На жаль, деталі бесіди двох топових важковаговиків невідомі.

Нагадаємо, боксерська організація зобов'язала Усика провести бій проти Паркера та надала сторонам 30 днів на підписання контракту.

Пізніше Олександр звернувся до WBO із проханням відтермінувати бій з Паркером через бажання битись із Даніелем Дюбуа.

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Поєдинок українця проти британського боксера мав відбутися 19 липня, але плани знову змінилися.

Напередодні міжнародна боксерська федерація зобов’язала Даніеля провести бій проти земляка Дерека Чісори.