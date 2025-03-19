Лопес змінить тренера на бій проти Барбози

Стало відомо, хто готуватиме чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) до поєдинку проти Арнольда Барбози (32-0, 11 КО).

Про це Лопес розповів у коментарі The PorterWay Podcast.

Тренер Едді Рейносо не буде готувати боксера до поєдинку, оскільки має зобов’язання перед Саулем Альваресом, який 3 травня в Саудівській Аравії битиметься з Вільямом Скаллом за звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі.

"Ми б'ємося 2-го травня, а Канело – 3-го, вони полетять в Саудівську Аравію за три тижні до бою, тож, здається, ми не будемо тренуватися з ними. Ми поважаємо їх, ми розглядаємо варіант провести бій в карді їхнього бою з Кроуфордом, подивимося. Та наразі я, мабуть, проведу підготовку в Південній Флориді з моїм батьком, як ми робили перед Джошем Тейлором", – сказав Лопес.

Для Лопеса це буде повернення на ринг після більш ніж річної перерви. У своєму останньому професійному виступі 27-річний спортсмен за очками здобув перемогу над Стівом Клеггеттом. У своїй останній появі на рингу Барбоса переміг Джека Кеттералла.

Нагадаємо, остання дуель поглядів боксерів завершилась скандалом.