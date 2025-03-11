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Неочікуваний ляпас: прессконференція Лопес – Барбоза завершилася скандалом

Руслан Травкін — 11 березня 2025, 08:43
Неочікуваний ляпас: прессконференція Лопес – Барбоза завершилася скандалом
Скриншот

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) та його наступний опонент Арнольд Барбоза (32-0, 11 КО) влаштували скандал під час прессконференції в Лос-Анджелесі.

Під час стердауна Арнольд змахнув із голови Теофімо капелюха, після цього спортсмени почали ображати один одного лайливими словами.

В один момент Лопес наважився на ляпас, що вмішатися довелося навіть Оскару Де Ла Хої, щоб розборонити їх.

Нагадаємо, їхній бій відбудеться 2 березня в Нью-Йорку.

Для Лопеса це буде повернення на ринг після більш ніж річної перерви. У своєму останньому професійному виступі 27-річний спортсмен за очками здобув перемогу над Стівом Клеггеттом. У своїй останній появі на рингу Барбоса переміг Джека Кеттералла.

У жовтні 2020 року Теофімо одноголосним рішенням суддів переміг Василя Ломаченко

Бокс Теофімо Лопес

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