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Кривдник Ломаченка дав прогноз на бій Бетербієв – Бівол

Руслан Травкін — 6 лютого 2025, 16:16
Кривдник Ломаченка дав прогноз на бій Бетербієв – Бівол
Теофімо Лопес (праворуч)
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Чемпіон світу за версією WBO у суперлегкій вазі американець Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) вважає, що Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) знову переможе Дмитра Бівола (23-1, 13 КО).

Про це він сказав у коментарі для FigthHub.

"Думаю, що результат не зміниться. Переможе Бетербієв. Але вболіваю я за Бівола. Сподіваюся, у другому бою він виступить краще, ніж у першому.

Якщо що, я думаю, що цього разу Бетербієв спробує повалити Бівола. Але хочу віддати належне Дмитру. Він добре боксував у першому поєдинку. Йому просто не вистачило характеру та завзятості у чемпіонських раундах. Це був офігенний бій!", – сказав Лопес.

Нагадаємо, перший бій пройшов 13 жовтня. Бетербієв здобув перемогу рішенням суддів 115:113, 116:112, 114:114. Реванш пройде 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді

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