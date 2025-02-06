Кривдник Ломаченка дав прогноз на бій Бетербієв – Бівол

Чемпіон світу за версією WBO у суперлегкій вазі американець Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) вважає, що Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) знову переможе Дмитра Бівола (23-1, 13 КО).

Про це він сказав у коментарі для FigthHub.

"Думаю, що результат не зміниться. Переможе Бетербієв. Але вболіваю я за Бівола. Сподіваюся, у другому бою він виступить краще, ніж у першому.

Якщо що, я думаю, що цього разу Бетербієв спробує повалити Бівола. Але хочу віддати належне Дмитру. Він добре боксував у першому поєдинку. Йому просто не вистачило характеру та завзятості у чемпіонських раундах. Це був офігенний бій!", – сказав Лопес.