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Чемпіон Бокс

Атлас: Він приклад того, яким має бути чемпіон світу

Андрій Яросименко — 6 липня, 15:29
Атлас: Він приклад того, яким має бути чемпіон світу

Американський тренер Тедді Атлас вважає, що володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) є прикладом справжнього чемпіона світу в боксі.

Його слова передає PROBOXTV.

"Ломаченко вже давно у боксі. Якби він бився з легшими суперниками, ми могли б сказати що він міг краще виступити. Але він боксує із топовими бійцями, тому важко дати справжню оцінку. Під час переходу до профі він сказав, що хоче, щоб титульний поєдинок був одразу після дебюту, і став чемпіоном світу в третьому бою. Він приклад того, яким має бути справжній чемпіон світу. Василь показує у рингу не лише крутий захист, а й круту атаку. Не так багато боксерів можуть робити одночасно і те, і те", — сказав фахівець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко може провести об'єднавчий поєдинок із володарем титулу WBA Джервонтою Девісом (29-0, 27 КО).

Василь Ломаченко Тедді Атлас

Василь Ломаченко

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