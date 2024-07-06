Атлас назвав найкращого боксера легкої ваги

Американський тренер Тедді Атлас вважає, що чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс є найкращим боксером дивізіону.

Цитує Атласа secondsout.

"Джервонта є найкращим у легкій вазі. Зазар він у розквіті сил та може все. Забудьте, що він сильний панчер, але він також приголомшливий контрпанчер, розставляє пастки. Може використовувати ноги, коли потрібно, він терплячий, коли потрібно, обдуманий і розсудливий. Наразі має повний пакет.

Він, мабуть, єдиний хлопець, який, на мою думку, може перемогти Шакура Стівенсона зараз. Шакур настільки складний через його стиль, здібності, очі, ноги, швидкість рук, те як він контролює дистанцію. Девіс є єдиним хлопцем, якого бачу, який може розшифрувати Стівенсона. Ось наскільки він хороший боксер. Ось чому він найголовніший у дивізіоні", — сказав Атлас.