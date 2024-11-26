Повага йому за це: Чухаджян прокоментував поєдинок Тайсона с Полом

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) поділився думкою про бій між 27-річним блогером Джейком Полом (11-1, 7 КО) і 58-річним ексчемпіоном хевівейту Майком Тайсоном (50-7, 44 КО), виразивши повагу обом боксерам.

Про це він розповів у інтерв'ю vRINGe.

"Бій не дивився. У мене немає до Пола такого відношення... Ну, типу "клоун" і таке інше. Та ні. Красень. Займається популяризацією. Думаю, багато молоді дивиться на нього. Можливо, дехто піде займатися боксом. Але саме у цьому бою я не бачив жодної інтриги. Тому що, бляха, Тайсону під сраку років. Скільки там? Десь під 60? І якщо він уже у 2005 році не показував того рівня, який у нього був у 80-х та 90-х, то чого від нього можна було очікувати у 2024 році?



Просто слава богу, що його не нокаутували. Що він перевів подих, відбоксував. Повага йому за це. Але більше не треба. З однолітком, можливо, є сенс. Просто Пол – молодий, здоровий. Це дуже небезпечно. Думаю, що для нього краще вже потроху зменшувати темп. Займатися фізкультурою для себе. Адже він таки легенда. І всі хочуть, щоб легенда була жива-здорова", – сказав Карен.