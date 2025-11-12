Українська правда
Тайсон назвав фаворита потенційного реваншу між Кроуфордом та Канело

Олександр Булава — 12 листопада 2025, 20:36
Легендарний боксер Майк Тайсон підтримав ідею потенційного реваншу абсолютного чемпіона світу в другому середньому дивізіоні Теренса Кроуфорда з Саулем Канело Альваресом.

Про це він сказав у коментарі TalkSPORT.

"Це було чудово, неймовірно. Йому потрібно віддати всю повагу. Він піднявся на вершину й підкорив її. Він, як Генрі Армстронг. Генрі Армстронг здобув титул чемпіона у напівсередній вазі (до 66,7 кг), починаючи з напівлегкої ваги (до 57,2 кг). Уявляєте? Боєць напівлегкої ваги — і він переміг чемпіона у напівсередній вазі.

Такого ще не було, і, мабуть, у сучасному боксі такого більше не станеться. Чемпіон напівлегкої ваги, який побив чемпіона напівсередньої — це унікально.

Чи повинен Канело провести реванш із Теренсом Кроуфордом? Непогана ідея, так, я підтримую реванш. Минулого разу я ставив на Канело, тепер мушу поставити на Кроуфорда", – сказав Тайсон.

13 вересня Кроуфорд одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Сауля Альвареса і став першим в історії чоловіком, який здобув статус абсолютного чемпіона світу в трьох вагових категоріях у сучасну еру чотирьох поясів.

Сауль Канело Альварес Теренс Кроуфорд

Сауль Канело Альварес

