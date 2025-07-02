Подивимось: Ф'юрі відреагував на слова Туркі про його повернення

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) відповів на слова голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха про його повернення на ринг.

Про це британець розповів в Instagram.

"Подивимося, що принесе 2026 рік... $$$$$$$$$$$$$$$", - написав Ф'юрі.

Нагадаємо, Ф'юрі після другої поразки від Олександра Усика заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Напередодні британець заявив, що може повернутися на ринг лише заради третього поєдинку проти Усика.