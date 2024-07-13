Сулейман вважає, що Джошуа може зійтись у поєдинку з переможцем бою Усик — Ф'юрі

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) може зійтися у поєдинку з переможцем реваншу між чемпіоном WBC/WBO/WBA у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) і Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Його слова цитує Sky Sports.

"WBC санкціонував реванш Усика проти Ф’юрі. Матч має відбутися в грудні, і після цього WBC не має абсолютно жодного обов’язкового претендента на цю мить у будь-якій офіційній формі.

Але Джошуа протягом десятиліття знаходиться в центрі уваги. Він представляє найкращі боксерські якості в рингу та поза його межами. Ентоні — особливий та унікальний боєць, у якого протягом багатьох років були близькі зв'язки з WBC. Він був міжнародним чемпіоном WBC, кілька разів захистив цей титул. Тут може бути Джошуа і Кабайел.

Ми не промоутери, тому не можемо влаштовувати бої. Ми дуже поблажливі, дуже гнучкі, щоб не втручатися", — сказав Сулейман.