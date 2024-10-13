Команда Бівола подасть протест на одного із суддів бою з Бетербієвим

Команда колишнього чемпіона WBA у напівважкій вазі Дмітрія Бівола (23-1, 12 КО) подасть офіційний протест на рахунок 116-112 від судді Павла Кардині за бій проти володаря титулів WBC, IBF, WBO Артура Бетербієва (21-0, 20 КО).

Про це заявив менеджер Дмитра Бівола Вадім Корнілов у інтерв'ю BoxNation_TV:

«Ми подамо протест у понеділок. Я думаю, що суддя повинен нести хоч якусь відповідальність за те, що він зробив. Те, що вони роблять, стає дуже руйнівним для спорту. У цих [санкційних органів] є керівники, керівники дружать з суддями, вони обіймаються з промоутерами, це починає виглядати як схема...

Один з керівників постукував по руках хлопців з Top Rank і вітав їх перед тим, як було [оголошено] рішення. Про що це свідчить? Що у них там за панібратські стосунки? Де професіоналізм спорту?".

Відзначимо, що непереможні боксери зійшлися у поєдинку за абсолютний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.