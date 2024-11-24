Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Стівенсон – про Ломаченка: М'якій дупі треба піти на пенсію

Олексій Мурзак — 24 листопада 2024, 17:27
Стівенсон – про Ломаченка: М'якій дупі треба піти на пенсію
Шакур Стівенсон та Василь Ломаченко
колаж

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) вважає, що володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) боїться поєдинку з ним.

Про це він написав на своїй сторінці в Х.

Стівенсон також вкотре порадив Ломаченку завершити кар'єру, якщо він тягне з поверненням у ринг.

"Не брехатиму: Василь Ломаченко мене боїться. М'якій дупі треба піти на пенсію, якщо він більше не хоче брати участь у великих боях", – написав американський боксер.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

Згодом українець відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та не планує виходи на ринг до кінця року.

Василь Ломаченко Шакур Стівенсон

Шакур Стівенсон

Гірн назвав наступного суперника Шакура
Шакур передбачив майбутнє Ломаченка
Cтівенсон: Останнім часом я втратив повагу до Ломаченка
Чухаджян був тут, аби зруйнувати шоу: зірковий боксер виділив українця
Тайсон назвав свою п'ятірку найкращих боксерів сьогодення

Останні новини