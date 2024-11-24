Стівенсон – про Ломаченка: М'якій дупі треба піти на пенсію

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) вважає, що володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) боїться поєдинку з ним.

Про це він написав на своїй сторінці в Х.

Стівенсон також вкотре порадив Ломаченку завершити кар'єру, якщо він тягне з поверненням у ринг.

Ngl @VasylLomachenko is scared me 😂 soft ass need to retire if he don’t want to fight big fights no more. https://t.co/NgQnkB38SZ — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) November 24, 2024

"Не брехатиму: Василь Ломаченко мене боїться. М'якій дупі треба піти на пенсію, якщо він більше не хоче брати участь у великих боях", – написав американський боксер.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

Згодом українець відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та не планує виходи на ринг до кінця року.