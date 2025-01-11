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Чемпіон Бокс

Визначився наступний суперник Фаніяна

Олександр Булава — 11 січня 2025, 20:21
Визначився наступний суперник Фаніяна

Український чемпіон WBO Global у першій напівсередній вазі Арам Фаніян (26-2, 6 КО) проведе захист титулу 25 січня.

Про це повідомляє Spartabox Faniian Promotions.

Вечір боксу відбудеться у Києві в Палаці спорту. Суперником українця у головному поєдинку івента стане 34-річний представник Аргентини Ніколас Хара (13-6, 6 КО).

Нагадаємо, Фаніян у серпні переміг мексиканця Хуана Родрігеса. Після цього Всесвітня боксерська організація включила його в топ-10 рейтингу першої напівсередньої ваги.

Хара востаннє виходив на ринг 16 листопада, коли технічним нокаутом здолав земляка Джеронімо Сакко.

Арам Фаніян

Арам Фаніян

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