Визначився наступний суперник Фаніяна

Український чемпіон WBO Global у першій напівсередній вазі Арам Фаніян (26-2, 6 КО) проведе захист титулу 25 січня.

Про це повідомляє Spartabox Faniian Promotions.

Вечір боксу відбудеться у Києві в Палаці спорту. Суперником українця у головному поєдинку івента стане 34-річний представник Аргентини Ніколас Хара (13-6, 6 КО).

Нагадаємо, Фаніян у серпні переміг мексиканця Хуана Родрігеса. Після цього Всесвітня боксерська організація включила його в топ-10 рейтингу першої напівсередньої ваги.

Хара востаннє виходив на ринг 16 листопада, коли технічним нокаутом здолав земляка Джеронімо Сакко.