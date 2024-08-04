Фаніян технічним нокаутом переміг Родрігеса та здобув титул WBO Global

Український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян (26-2, 6 КО) переміг мексиканця Хуана Антоніо Родрігеса (34-10, 29 КО) у бою за титул WBO Global.

Поєдинок організований компанією Sparta Boxing Promotions відбувся у київському Палаці спорту.

Бій проходив за повної домінації 27-річного українця та достроково завершився в 11-му раунді. Рефері після консультації з лікарем зупинив поєдинок через розсічення мексиканця, яке той отримав після зіткнення головами.