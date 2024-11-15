Це могло спровокувати Майка: з'явилася теорія, чому Тайсон завдав ляпаса Полу

Журналісти помітили, що Майка Тайсона (50-6, 44 КО) на ляпас Джейку Полу (10-1, 7 КО) могло спровокувати те, що блогер наступив легендарному боксеру на ногу.

Відео публікує акаунт Championship rounds у соцмережі "Х".

Нагадаємо, в кінці процедури зважування бійці мали провести стердаун. Тайсон раптово завдав ляпаса своєму супернику. Джейк образився за цей вчинок на колишнього чемпіона світу. Зазначимо, що "Залізний Майк" виявився трохи важчим за Пола.

Seems like the reason Mike Tyson slapped Jake Paul is because he stepped on his foot



🎥 @MostVpromotions #Boxing #PaulTysonpic.twitter.com/so9AQdL4V8 — Championship Rounds (@ChampRDS) November 15, 2024

Бій 58-річного Тайсона з 27-річним Полом відбудеться 15 листопада в Арлінгтоні, США. Нагадаємо, спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

Поєдинок між боксерами буде восьмираундовим. Результат буде зарахований у професійному рекорді обох бійців.

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.