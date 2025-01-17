Що намалював Усик, коли обговорювали контракт на Суперсерію та до чого там Мухаммед Алі

Сьогодні Олександр святкує своє 38-річчя.

Напередодні 38-го дня народження Олександра Усика ми попросили президента WBC (Всесвітньої боксерської ради) Ukraine Миколу Ковальчука, який працював особистим юристом боксера у 2017–2020 роках, згадати цікаву історію про найпопулярнішого спортсмена України.

Олександр Усик почав займатися боксом у 15 років, – нагадує Микола Ковальчук. – І за дуже короткий період досяг неймовірних результатів. І в аматорському боксі, і як професіонал. Завдяки чому? Лише завдяки своєму величезному бажанню, наполегливості, працелюбству та дисципліні. Він не мав якихось надвластивостей чи обдарування від природи.

Не все було гладко під час його боксерської кар'єри. В аматорському боксі він програвав. Зокрема в нього був невдалий виступ на Олімпійських іграх у Пекіні-2008. Проте це не демотивувало його. Навпаки, він ще з більшою наполегливістю працював над помилками, удосконалювався.

У збірній України він був душею компанії. Завжди на позитиві. Жартував, танцював, співав та притягував цим до себе людей. Усі знали, що його чекає яскраве майбутнє.

Пам'ятаю, як перед початком Суперсерії за звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті ми із Сашком та його тодішнім тренером Сергієм Ватаманюком працювали над контрактом. Обговорювали важливі пункти договору, вносили корективи. Олександр сидів і щось малював на аркуші паперу. Час від часу кивав головою. Коли ми закінчили, я глянув на малюнок і побачив намальований кубок Мухаммеда Алі та підпис "Олександр Усик".

Тоді Сашко сказав: "Ось це для мене основне зараз. Все інше – другорядне, вирішуйте самі".

У підсумку українець переміг в Суперсерії та завоював Кубок Мухаммеда Алі.

Ця якість є дуже важливою для будь-якого спортсмена – вміти фокусуватись на цілі. Малювати в уяві картини того, як він буде переможцем. Вживатись у цю роль. І не припускати та ніколи не думати про поразку. Ще визначальну роль для нього грає віра, яка дає йому надзвичайних сил та впевненості навіть, якщо у нього не вірить ніхто.

Цей хлопець, маючи досить скромні антропометричні дані – недостатню для гевівейт вагу, зріст та розмах рук, – щоразу всупереч законам фізики та традиції боксу доводить зворотне і змушує всіх говорити та захоплюватись ним.

Його критикують і будуть критикувати завжди. Проте його справи, його допомога армії, його автентичність у ринзі говорить про те, що він – справжній українець. І легендарний спортсмен, який доводить світу що неможливого не існує, а Україна є країною справжніх воїнів та переможців.