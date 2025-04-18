Визначилась дата захисту поясу WBC Стівенсоном
Шакур Стівенсон
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Стала відома дата захисту чемпіонського бою WBC Шакуром Стівенсоном.
Про це повідомляє The Ring.
Бій проти Вільяма Сепеди відбудеться у Нью-Йорку 12 липня. Поєдинок відбудеться в межах святкування запуску нового шоу від журналу під назвою "Inside The Ring".
Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.
Сепеда в останньому поєдинку переміг Фармера роздільним рішенням суддів у поєдинку за вакантний титул чемпіона WBC у легкій вазі.
Раніше визначився наступний суперник кривдника Дениса Берінчика.