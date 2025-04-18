Визначилась дата захисту поясу WBC Стівенсоном

Стала відома дата захисту чемпіонського бою WBC Шакуром Стівенсоном.

Про це повідомляє The Ring.

Бій проти Вільяма Сепеди відбудеться у Нью-Йорку 12 липня. Поєдинок відбудеться в межах святкування запуску нового шоу від журналу під назвою "Inside The Ring".

Shakur Stevenson will defend his WBC lightweight title against William Zepeda on a Ring Magazine card in New York City on July 12th. More details about the event will be revealed in the coming days.



This will celebrate the launch of the Ring's new television show 'Inside The… pic.twitter.com/gZowh3BrYK — Ring Magazine (@ringmagazine) April 18, 2025

Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.

Сепеда в останньому поєдинку переміг Фармера роздільним рішенням суддів у поєдинку за вакантний титул чемпіона WBC у легкій вазі.

Раніше визначився наступний суперник кривдника Дениса Берінчика.