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Визначилась дата захисту поясу WBC Стівенсоном

Володимир Максименко — 18 квітня 2025, 07:17
Визначилась дата захисту поясу WBC Стівенсоном
Шакур Стівенсон
Getty Images

Стала відома дата захисту чемпіонського бою WBC Шакуром Стівенсоном.

Про це повідомляє The Ring.

Бій проти Вільяма Сепеди відбудеться у Нью-Йорку 12 липня. Поєдинок відбудеться в межах святкування запуску нового шоу від журналу під назвою "Inside The Ring".

Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.

Сепеда в останньому поєдинку переміг Фармера роздільним рішенням суддів у поєдинку за вакантний титул чемпіона WBC у легкій вазі.

Раніше визначився наступний суперник кривдника Дениса Берінчика.

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