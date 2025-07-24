США хочуть створити власну боксерську організацію

Член палати представників США Браян Джек ініціював законопроєкт про створення власної боксерської організації як альтернативи існуючим.

Про це повідомляє ESPN.

Джек разом із Шаріс Девідс та ще одним республіканцем від штату Джорджія, зареєстрували законопроєкт "Про відродження американського боксу імені Мухаммеда Алі".

Ініціатива спрямована на створення "Об'єднавчу боксерську організацію" UBO, яка виступить альтернативою наявним та має відродити цей вид спорту в країні.

Очікується, що організація встановить мінімальну оплату для професійного боксера в 150 доларів за кожен раунд та підвищить мінімальну суму медичного страхування.

Конкрессмен Джек під час свого виступу з анонсом законопроєкту заявив, що "бокс у США вмирає".

"HBO та Showtime вже пішли з цього виду спорту, контракт ESPN з Top Rank спливає у серпні, тому ми пропонуємо двопартійне рішення", – розповів політик.

Зазначається, що Браян Джек – давній шанувальник боксу, а Шаріс Девіс – колишня спортсменка змішаних єдиноборств. Цікаво, що створення UBO підтримала вдова Мухаммеда Алі Лонні.

Раніше повідомлялось, що донька видатного боксера може побитись за звання абсолютної чемпіонки світу.