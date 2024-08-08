Сосновський — про майбутнє Хижняка: Весь український бокс буде у виграші від цього

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський вважає, що український бокс виграє від того, що Олександр Хижняк залишиться в любителях.

Таку думку він висловив у інтерв’ю Sport.ua.

" Це вирішувати самому Хижняку. Якщо він залишиться, то у виграші буде весь український бокс. Бо Олександр справжній лідер, а його відданість боксу може тільки служити за приклад", — сказав Сосновський.

Після здобуття омріяного золота Олімпійських ігор-2024 Хижняк розповів, що під час підготовки взагалі не думав про своє майбутнє. Зараз він не готовий вирішити — залишатися в аматорах і готуватися до Лос-Анджелеса-2028, чи переходити у професійний бокс.