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Сосновський — про майбутнє Хижняка: Весь український бокс буде у виграші від цього

Ігор Чернявський — 8 серпня, 18:00
Сосновський — про майбутнє Хижняка: Весь український бокс буде у виграші від цього

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський вважає, що український бокс виграє від того, що Олександр Хижняк залишиться в любителях.

Таку думку він висловив у інтерв’ю Sport.ua.

"Це вирішувати самому Хижняку. Якщо він залишиться, то у виграші буде весь український бокс. Бо Олександр справжній лідер, а його відданість боксу може тільки служити за приклад", — сказав Сосновський.

Після здобуття омріяного золота Олімпійських ігор-2024 Хижняк розповів, що під час підготовки взагалі не думав про своє майбутнє. Зараз він не готовий вирішити — залишатися в аматорах і готуватися до Лос-Анджелеса-2028, чи переходити у професійний бокс.

Бокс Олімпійські ігри-2024 Олександр Хижняк Дмитро Сосновський

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