Непереможний український боксер переважив суперника напередодні титульного бою

Український боксер напівлегкої ваги Олександр Соломенніков (15-0, 8 КО) та Майкол Беамонт (19-6-1, 9 КО) з Венесуели пройшли традиційну церемонію зважування напередодні бою.

Про це повідомляє Top Boxing Generation.

Обидва бійця вклалися у ліміт напівлегкого дивізіону (57,15 кг). Вага Соломеннікова склала 57, 00 кг, а Беамонт показав на вагах 56,9 кг.

Поєдинок за пояс чемпіона світу за версією IBA International відбудеться 19 листопада у Португалії.

Нагадаємо, у березні Соломенніков впевнено розібрався із ще одним венесуельцем Ектором Бетанкуртом (15-8, 11 KO). Тоді українець на вечорі боксу від Tymex Boxing Promotion здобув перемогу за рішенням суддів.