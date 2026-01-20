Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Не зміг змиритися із поразкою: боксер напав на суперника після нокауту

Богдан Войченко — 20 січня 2026, 11:25
Скріншот
Не зміг змиритися із поразкою: боксер напав на суперника після нокауту

Боксерський вечір 16 січня завершився гучним скандалом. У поєдинку між 30-річним домініканцем Алехандро Баезом та аргентинцем Волтером Давілою глядачі стали свідками не лише дострокової розв'язки, а й неадекватної поведінки після бою.

Протистояння закінчилося перемогою Давіли технічним нокаутом у другому раунді. Рефері зупинив поєдинок, визнавши перевагу аргентинця очевидною. Однак на цьому історія не завершилась.

Читайте також :
Відео Щирий захват і здивування: реакція Джейка Пола після нокауту від Джошуа стала вірусною

Баез, для якого ця поразка стала першою в професійній кар'єрі, не зміг змиритися з результатом і раптово атакував суперника, попри те що бій уже було офіційно зупинено. Ситуацію довелося негайно рознімати команді та суддям.

Варто зазначити, що домініканець лише дебютував у професійному боксі у 2025 році, тоді як Давіла впевнено продовжує безпрограшну серію 6 перемог у 6 боях.

Раніше повідомлялося, що під час титульного бою за пояс WBC у легкій вазі рефері був нокаутований, намагаючись зупинити поєдинок.

Бокс ВІДЕО скандал
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік