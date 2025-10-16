Пулев замість Ітауми проведе бій проти росіянина, якого перемагав Усик – інсайдер

44-річний болагрин Кубрат Пулев (32-3, 14 КО) замість поєдинку проти Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) вийде на ринг проти Мурата Гассієва (32-2, 25 КО).

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаел.

За його інформацією, хоч WBA і наказала Пулеву домовитися про бій з Ітаумою, той кількома днями раніше погодив деталі зустрічі з росіянином.

Бій Пулев – Гасієв відбудеться 12 грудня в місті Дубай, ОАЕ.

Breaking: Per source, although WBA on Tuesday ordered Pulev-Itauma, Pulev several days earlier signed to defend vs. the WBA No. 12-rated Murat Gassiev on Dec. 12 in Dubai for a fight that has not yet been announced. #boxing — Dan Rafael (@DanRafael1) October 15, 2025

Пулев, який наразі володіє поясом WBA Regular, мав чудову кар'єру в аматорах: бронза ЧС-2005, бронза Євро-2006 і перемога на чемпіонаті Європи 2008 року.

На ОІ-2008 неочікувано вибув у першому раунді від колумбійця Оскара Ріваса. У 2009 році Кубрат дебютував на професійному ринзі.

Пулев поступався лише Володимиру Кличку (КО 5, 2014 рік), Ентоні Джошуа (КО 9, 2020 рік) та Дереку Чісорі (SD 12, 2022 рік).

На його рахунку перемоги над Тоні Томпсоном, Дереком Чісорою, Самюелем Пітером, Х'юї Ф'юрі, Ігорем Шевадзуцьким та іншими відомими представниками гевівейту.

32-річний Гасієв був чемпіоном IBF та WBA в крузервейті, але втратив пояси у бою проти Олександра Усика. Він поступився українцю влітку 2018-го.

Після тої поразки Мурат 7 разів виходив на ринг – 6 перемог і поразка від Отто Валліна.