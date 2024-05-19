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Сіренко: Рефері поводився дуже дивно

Игорь Чернявский — 19 травня, 12:30
Сіренко: Рефері поводився дуже дивно

Український надважковаговик Владислав Сіренко (20-0, 17 КО) вважає, що рефері допоміг Тайсону Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) після серії ударів від Олександра Усика (22-0, 14 КО) в 9 раунді.

Своїми враженнями від поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу Сіренко поділився в коментарі Tribuna.com.

"Дуже емоційний та цікавий поєдинок. Не так часто побачиш Олександра Усика, який боксує першим номером, атакувавши та тиснувши. Був дуже вражений, коли він зміг відправити Ф’юрі у нокдаун.

За нашим рахунком, це була вкрадена дострокова перемога. Тому що рефері мав або зупинити бій… Він дуже дивно себе поводив, давав можливість Тайсону відпочивати, давав додатковий час", — сказав Сіренко.

У 9 раунді Ф’юрі був близький до достроковї поразки, але рефері зафіксував нокдаун, хоче британець не впав на канвас. Бій судив американський рефері Марк Нельсон.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Владислав Сіренко

Владислав Сіренко

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