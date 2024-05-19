Сіренко: Рефері поводився дуже дивно

Український надважковаговик Владислав Сіренко (20-0, 17 КО) вважає, що рефері допоміг Тайсону Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) після серії ударів від Олександра Усика (22-0, 14 КО) в 9 раунді.

Своїми враженнями від поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу Сіренко поділився в коментарі Tribuna.com.

"Дуже емоційний та цікавий поєдинок. Не так часто побачиш Олександра Усика, який боксує першим номером, атакувавши та тиснувши. Був дуже вражений, коли він зміг відправити Ф’юрі у нокдаун.

За нашим рахунком, це була вкрадена дострокова перемога. Тому що рефері мав або зупинити бій… Він дуже дивно себе поводив, давав можливість Тайсону відпочивати, давав додатковий час", — сказав Сіренко.