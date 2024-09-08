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Сіренко може провести бій в андеркарді поєдинку Усик — Фʼюрі

Олександр Булава — 8 вересня, 20:00
Сіренко може провести бій в андеркарді поєдинку Усик — Фʼюрі
Владислав Сіренко
LuckyPunch

Український боксер суперважкої вагової категорії Владислав Сіренко (21-0, 18 KO) може провести бій в андеркарді поєдинку Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів боксер у коментарі vRINGe.

До цього українець проведе бій 1 жовтня. Його суперник наразі невідомий.

"Це буде такий "нульовий" бій у моєму контракті (з Queensberry Френка Воррена — прим). Поки що ходять розмови, що хороший бій для мене планується десь на грудень-січень. Але я не можу так довго чекати. Мені потрібно якийсь проміжний бій робити. Це буде такий для мене busy-fight.

Все те саме. Не хочемо нічого змінювати, бо вже неодноразово працювали з цими людьми. Не було жодних підстав. Все прозоро та добре. Хотів у Європі побоксувати, але вирішили, що проведемо бій там.

Бій у рамках шоу Усик та Фʼюрі? Можливо. Але я вже не буду нічого загадувати. Сам знаєш, одне обіцяють, а відбувається зовсім інше. Я радий, що ми дійшли якогось позитивного результату наприкінці. Побачимо, як воно буде далі", – сказав Сіренко.

Друга битва між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на коні, адже Олександр звільнив титул IBF.

Нагадаємо, у червні Сіренко здобув дострокову перемогу над американцем Кейтом Барром (21-16-1, 8 КО). Це був другий його поєдинок у 2024 році.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Владислав Сіренко

Олександр Усик

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