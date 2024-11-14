Колишній суперник Пакьяо та Майвезера: Тайсон – жорсткий панчер

Відомий у минулому американський боксер Шейн Мослі (49-1-10, 41 КО) не зумів виділити фаворита бою Тайсон – Пол. Майк для очевидного тріумфатора застарий, а Джейка колишній суперник Пакьяо та Майвезера вважає не досить майстерним.

Про це Мослі сказав для FigthHub.

"Ось як я бачу цей бій. Майк – жорсткий панчер. А це означає, що Джейку буде непросто хоч щось зробити у рингу. Якщо Пол потрапить Тайсону точно в бороду... Ні, не вірю, що у Джейка щось таке вийде.Сскажімо, проти 40-річного Тайсона у Джейка точно б не вдалося зробити це. Але Майку вже майже 60 років. Отже, не знаю", – сказав Мослі.

Бій Тайсона з Полом відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).