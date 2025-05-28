Він занадто хороший: екссуперник Кличка – про переможця реваншу між Усиком та Дюбуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Шеннон Бріггс (60-1-6, 53 KO) вважає Олександра Усика (23-0, 14 КО) фаворитом у реванші проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це боксер розповів у коментарі iFL TV.

"Звичайно Олександр Усик переможе Даніеля Дюбуа. Він занадто хороший. Цей хлопець неймовірний", – сказав Бріггс.

53-річний Бріггс останній бій провів у травні 2016 року, коли переміг Еміліо Сарате. У жовтні 2010 року він поступився українцю Володимиру Кличку.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше свій прогноз на поєдинок дав Дерек Чісора.