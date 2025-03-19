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Шелестюк анонсував свій наступний бій

Олександр Булава — 19 березня 2025, 20:13
Шелестюк анонсував свій наступний бій
Тарас Шелестюк
x.com/TarasShelestyuk

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) повернеться на ринг у травні.

Про це боєць розповів у соцмережі "Х".

Суперником 39-річного українця буде аргентинець Крістіан Хавʼєр Аяла (13-2-1, 4 КО).

"Я повернуся на ринг у травні. Я мав провести бій у січні, але мій суперник отримав травму в аварії на мотоциклі за 5 днів до бою.

Тож бій переноситься на травень. Не можу дочекатися повернення", – сказав Шелестюк.

Нагадаємо, бій з аргентинцем мав відбутися 30 січня у Монреалі.

Зазначимо, що останній на цей час офіційний поєдинок Тараса відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро.

У серпні минулого року Шелестюк висловив готовність до реваншу.

Тарас Шелестюк

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