Шелестюк анонсував свій наступний бій
Тарас Шелестюк
x.com/TarasShelestyuk
Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) повернеться на ринг у травні.
Про це боєць розповів у соцмережі "Х".
Суперником 39-річного українця буде аргентинець Крістіан Хавʼєр Аяла (13-2-1, 4 КО).
"Я повернуся на ринг у травні. Я мав провести бій у січні, але мій суперник отримав травму в аварії на мотоциклі за 5 днів до бою.
Тож бій переноситься на травень. Не можу дочекатися повернення", – сказав Шелестюк.
Нагадаємо, бій з аргентинцем мав відбутися 30 січня у Монреалі.
Зазначимо, що останній на цей час офіційний поєдинок Тараса відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро.
У серпні минулого року Шелестюк висловив готовність до реваншу.