Визначився наступний суперник Шелестюка

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) повернеться на ринг 5 липня.

Про це повідомляє BoxRec.

Суперником українця стане 42-річний американець Роддрікус Лівсі (12-4-1, 9 КО). Бій відбудеться у Шривпорті, США.

Нагадаємо, спочатку суперником 39-річного українця мав бути аргентинець Крістіан Хавʼєр Аяла (13-2-1, 4 КО). Бій мав відбутися 30 січня у Монреалі, однак скасували через травму в представника Аргентини.

Зазначимо, що останній на цей час офіційний поєдинок Тараса відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро.

У серпні минулого року Шелестюк висловив готовність до реваншу.