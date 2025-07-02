Визначився наступний суперник Шелестюка
Тарас Шелестюк
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Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) повернеться на ринг 5 липня.
Про це повідомляє BoxRec.
Суперником українця стане 42-річний американець Роддрікус Лівсі (12-4-1, 9 КО). Бій відбудеться у Шривпорті, США.
Нагадаємо, спочатку суперником 39-річного українця мав бути аргентинець Крістіан Хавʼєр Аяла (13-2-1, 4 КО). Бій мав відбутися 30 січня у Монреалі, однак скасували через травму в представника Аргентини.
Зазначимо, що останній на цей час офіційний поєдинок Тараса відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро.
У серпні минулого року Шелестюк висловив готовність до реваншу.