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Шелестюк: Вірю, що Усик не дасть Дюбуа реалізувати свою силу

Олег Дідух — 19 липня 2025, 21:04
Шелестюк: Вірю, що Усик не дасть Дюбуа реалізувати свою силу
Тарас Шелестюк
x.com/TarasShelestyuk

Український боксер Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) поділився очікуваннями від бою-реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Слова спортсмена наводить kp.ua.

"Дюбуа вийде з настроєм на реванш і, найімовірніше, спробує нав'язати агресивний темп із самого початку. Він намагатиметься тиснути, працювати першим номером. Козир Дюбуа – це, безперечно, його нокаутуюча сила. Він володіє потужним ударом, який може вирішити долю бою в будь-який момент.

Усик же має свої сильні сторони – це досвід, боксерський інтелект, майстерність, рухливість та вміння адаптуватися до суперника. Усик – значно досвідченіший боксер, з відмінним захистом та рухом. Вірю, що він не дозволить Дюбуа реалізувати свою силу і не дасть себе застати зненацька", – заявив Шелестюк.

Нагадаємо, бій Усик – Дюбуа відбудеться сьогодні, 19 липня, в Лондоні на Вемблі. Чемпіон проводить для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Тарас Шелестюк Усик – Дюбуа 2

Тарас Шелестюк

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