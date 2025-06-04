Шелестюк назвав потенційні дати наступного поєдинку

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) готується до повернення на ринг.

Про це боєць розповів у соцмережі "Х".

Наразі у нього є чотири потенційні дати для проведення поєдинку. При цьому суперник наразі невідомий.

"Привіт усім. Сподіваюся, ваш тиждень розпочався добре, як і мій. Почуваюся краще та сильніше. Шукаю пару дат для бою, дві з них наприкінці червня, а дві – на початку липня. Поїхали!", – розповів Шелестюк.

Нагадаємо, спочатку суперником 39-річного українця мав бути аргентинець Крістіан Хавʼєр Аяла (13-2-1, 4 КО). Бій мав відбутися 30 січня у Монреалі, однак скасували через травму в представника Аргентини.

Зазначимо, що останній на цей час офіційний поєдинок Тараса відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро.

У серпні минулого року Шелестюк висловив готовність до реваншу.