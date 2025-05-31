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Скоро укладу угоду: Шелестюк – про наступний бій

Олександр Булава — 31 травня 2025, 19:55
Скоро укладу угоду: Шелестюк – про наступний бій
Тарас Шелестюк
x.com/TarasShelestyuk

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) анонсував своє повернення на ринг.

Про це боєць розповів у соцмережі "Х".

"Я з нетерпінням чекаю повернення на ринг. Мені подобається вести переговори безпосередньо з промоутерами. Думаю, що скоро закрию угоду", – розповів Шелестюк.

Нагадаємо, спочатку суперником 39-річного українця мав бути аргентинець Крістіан Хавʼєр Аяла (13-2-1, 4 КО). Бій мав відбутися 30 січня у Монреалі, однак скасували через травму в представника Аргентини.

Зазначимо, що останній на цей час офіційний поєдинок Тараса відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро.

У серпні минулого року Шелестюк висловив готовність до реваншу.

Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк

Шелестюк анонсував свій наступний бій
Бій Шелестюка у Монреалі скасували
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