WBC зобов’язала Шакура провести захист титулу проти Сепеди
Шакур Стівенсон
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Світова боксерська рада (WBC) зобов’язала чемпіона в легкій вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО) провести бій проти мексиканського тимчасового чемпіона організації Вільяма Сепеди (33-0, 27 KO).
Про це повідомляє The Ring.
Сторонам надали 30 днів на переговори. У випадку, якщо угоду не буде укладено до 6 травня, то будуть оголошені промоутерські торги.
Сепеда в останньому поєдинку переміг Фармера роздільним рішенням суддів у поєдинку за вакантний титулу чемпіона WBC у легкій вазі.
Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.
Напередодні визначився суперник українського боксера Сергія Богачука.