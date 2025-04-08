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WBC зобов’язала Шакура провести захист титулу проти Сепеди

Олександр Булава — 8 квітня 2025, 23:36
WBC зобов’язала Шакура провести захист титулу проти Сепеди
Шакур Стівенсон
Getty Images

Світова боксерська рада (WBC) зобов’язала чемпіона в легкій вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО) провести бій проти мексиканського тимчасового чемпіона організації Вільяма Сепеди (33-0, 27 KO).

Про це повідомляє The Ring.

Сторонам надали 30 днів на переговори. У випадку, якщо угоду не буде укладено до 6 травня, то будуть оголошені промоутерські торги.

Сепеда в останньому поєдинку переміг Фармера роздільним рішенням суддів у поєдинку за вакантний титулу чемпіона WBC у легкій вазі.

Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.

Напередодні визначився суперник українського боксера Сергія Богачука.

Шакур Стівенсон Вільям Сепеда

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