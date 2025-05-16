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Чемпіон Бокс

Він його поб'є: Шакур назвав фаворита бою Канело – Кроуфорд

Олександр Булава — 16 травня 2025, 19:47
Він його поб'є: Шакур назвав фаворита бою Канело – Кроуфорд
Теренс Кроуфорд
Getty images

Чемпіон WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) вважає володаря поясу WBA у першій середній вазі Теренса Крофорда (40-0, 31 КО) фаворитом у поєдинку проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

Цитує боксера Boxing News 24/7.

"Я думаю, що Бад підсмажить Канело. Альварес – неймовірний боєць, я просто думаю, що у Бада є всі інструменти, щоб перемогти його. Що стосується різниці у вазі, то не думаю, що це відіграє велику роль. Я думаю, що це можливо (що Кроуфорд зупинить Канело – прим.).

Я не кажу, що це станеться, але це можливо, якщо Канело почне діяти не так, як слід, і не зрозуміє, що Бад теж може зламатися", – розповів Шакур.

Нагадаємо, Канело вдруге став абсолютним чемпіоном світу, здолавши Вільяма Скалла.

Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

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