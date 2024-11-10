Чухаджян був тут, аби зруйнувати шоу: зірковий боксер виділив українця

Володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) вважає, що Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) не став легкою здобиччю для Джарона Енніса (33-0, 29 КО).

Про це Шакур написав у X (Twitter).

" На цьому рівні ми не бʼємося з таксистами, як ви це подаєте. Такі хлопці, як Карен, – справді хороші бійці. Він вийшов на свою гру і виклався на повну. Він був тут, аби зруйнувати шоу, але віддамо належне Еннісу за те, що той не дозволив йому зробити це", – сказав Сітвенсон.

At this level we are not fighting cab drivers like yall make it out to be, Guys like Karen is a really good fighter who came on his A game and gave his best.. He was here to spoil the show tonight and shout out to boots for not letting him do that! — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) November 10, 2024

Чухаджян вдруге поступився Еннісу. Судді присудили американцю перемогу одноголосним рішенням – 119:107, 117:109, 116:110. За статистикою CompuBox, українець викинув майже стільки ж влучних джебів, скільки й Енніс, але з відчутною різницею програв за силовими ударами.