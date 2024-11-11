Cтівенсон: Останнім часом я втратив повагу до Ломаченка

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) не мріє про поєдинок проти Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Його слова цитує Boxing News.

"Коли ми востаннє бачились, він розмовляв зі мною, штовхнув, але потім він справді не хотів виходити в ринг і битися. Я думаю, він злився.

Я поважаю його за те, що він зробив у спорті, але останнім часом я ніби втратив до нього повагу. Наша суперечка була більше схожа на те, що він був хуліганом за межами рингу, але він не хотів виходити в ринг і вирішити питання. Тож я навіть не бачу сенсу в його виступах.

Якщо він не збирається битися зі мною або якщо він не збирається битися з Джервонтою, який сенс у твоєму боксі? Що ти робиш? Я маю на увазі, йди та отримай швидкі гроші. Але не згадуй себе у розмовах з нами, бо ти навіть не хочеш битися з нами", – сказав Стівенсон.