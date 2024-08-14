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Стівенсон: Я готовий вийти на бій проти Девіса коли завгодно

Андрій Яросименко — 14 серпня, 13:48
Стівенсон: Я готовий вийти на бій проти Девіса коли завгодно

Володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) заявив, що він готовий вийти на бій проти Джервонти Девіса (30-0, 28 КО) коли завгодно.

Його слова передає Boxingnews24.com.

"Це трохи більше, ніж бокс, я думаю, можна сказати. Це історія і все, що відбувалося. Важко навіть говорити про це просто тому, що ми повинні битися. Я найкращий, і він найкращий. Тож коли у вас є два найкращі хлопці, як ви можете не зустрітися?

Я готовий вийти на ринг коли завгодно. Я думаю, що готовий до цього, і він теж. Ми обидва в розквіті сил. Це може статися наступного року. Коли він скаже "Давай битися", тоді це і станеться", — сказав боксер.

Нагадаємо, напередодні чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко та Шакур влаштували суперечку щодо їхнього бою. Інцидент трапився на вечорі боксу Теренс Кроуфорд — Ісраїл Мадримов у Лос-Анджелесі.

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